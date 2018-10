Não dá para não salivar só de olhar as produções da Fazendo Doce, de Helena Macedo. Aos 33 anos, mãe de três meninas pequenas, Helena é nova no ramo da confeitaria, mas diz que desde que começou na área, “se encontrou”. Depois de ter gerenciado uma churrascaria herdada do pai por dez anos, se viu meio sem rumo e resolveu investir em doces. O “start” foi dado pelo pedido de uma amiga, de um bolo de churros, e dali em diante o que era um talento restrito à família se tornou profissão.

Ela começou comprando um curso de naked cake online, em 2016. Também pela internet fez contato e se juntou a diversos grupos de confeiteiras e de mães, com quem trocou receitas e ideias e foi tomando gosto pela coisa.

“Um ano e meio atrás viemos morar em Aldeia e resolvi criar a marca Fazendo Doce. Minha segunda filha estava com seis meses quando fiz o primeiro smash the fruit, um bolo totalmente feito com frutas sobrepostas e que além de saudável, pode ser comido com as mãos, aumentando a diversão das crianças pequenas”, conta Helena.

O bolo feito de frutas é um sucesso principalmente para os “mesversários” ou aniversários de um ano. Geralmente levam melancia, uvas, kiwi, mamão, tangerina e melão, mas também podem levar outras frutas de época ou que componham imagens como estrelinhas e flores. Helena conta que por ser muito mais perecível, esse tipo de bolo tem que ser feito no dia da festa e é um trabalho bastante minucioso. Sai por R$ 100 mais a taxa de entrega, que é feita tanto em Aldeia como no Recife.

Chantininho

Além dos smash the fruit, a Fazendo Doce também se especializou em bolos recheados com Chantininho, que é o chantili misturado a leite Ninho e leite condensado. Com esse recheio, usando bicos de confeiteiro e espátulas, Helena cria lindas coberturas e ainda usa flores naturais e scraps (imagens de papel) para compor verdadeiras obras de arte doces.

Outro nicho importante no negócio de Helena é o de lembrancinhas temáticas. Com a ajuda da mãe, Verônica Andrade de Melo, ela cria doces especiais para serem presenteados no Dia dos Professores, Dia das Mães, Natal e Páscoa. São cupcakes, brownies, palhas italianas, brigadeiros gourmet e ovos de Páscoa. É só seguir seu instagram e acompanhar as novidades da Fazendo Doce.

Fazendo Doce

Helena Macedo: (081) 98419-6481

Entrega em domicílio