O Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo (USP) recebe esta semana a 44ª edição da Casa de Criadores, evento que ficou conhecido internacionalmente por revelar novos nomes da moda no Brasil.

O evento teve início nesta segunda (26) e contou com a presença de vários estilistas da nova geração. Entre eles, o estilista Jorge Feitosa, natural de Santa Cruz do Capibaribe e radicado em São Paulo, cujo trabalho vem sendo reconhecido por grandes nomes da moda nacional.

O estilista levou à passarela coleção intitulada “A Feia Fera Feira”, com elementos que evocam uma atmosfera divina e mitológica, palavras-chave na narrativa de sua coleção, inspirada na Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe.

Para Jorge, a participação no evento é um marco em sua carreira de estilista. “É um marco, sem dúvida. E saber que foi a Sulanca que me trouxe até aqui, é o que mais me emociona. Uma Sulanca amada por muitos, mas esquecida, de propósito, por outros”, explicou.