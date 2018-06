No começo do mês, publicamos que o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco em Casa Forte, o Cinema do Museu, estava fechado desde a última semana de maio. E que a reabertura seria em questão de dias.

Porém…o servidor do cinema apresentou um defeito e tem que ser reposto. Neste processo de reposição, o Cinema do Museu se encontra fechado e sem previsão de quando deve voltar.

Com projeção digital 4K e sonorização digital Dolby de 5.1 e 7.1 canais, o Cinema do Museu foi inaugurado em agosto de 2015. O local, com 166 poltronas, custou R$ 1,7 milhão.

O Cinema do Museu é a segunda sala de cinema da Fundação Joaquim Nabuco: a primeira, na Fundaj do Derby, foi reinaugurada recentemente após uma reforma de dois anos e está funcionando normalmente. Confira aqui a programação da Fundaj do Derby.