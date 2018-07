Depois das incansáveis noites produzindo artigos e trabalhos acadêmicos, finalmente os estudantes universitários do Recife estão curtindo as suas tão esperadas férias de julho. E como a gente não tem lá todo aquele poder aquisitivo (estudante universitário é liso, né, bb 😜), bora se divertir com pouca grana. 🍻

Passeio cultural nos museus do Centro

Nem só de álcool vive o estudante universitário, né? 😜 Que tal aproveitar as férias pra fazer aquele passeio cultural pelos museus do Recife gastando quase nada? A dica é aproveitar um dos 7 museus que dá pra visitar de graça no Recife Antigo e Centro.

Piquenique no Jardim Botânico ou no Jardim do Baobá

Se você mora na Zona Sul, “viajar” até a Zona Norte pode ser bem cansativo por conta do trânsito, mas se você estiver a fim de um dia diferente ao ar livre, uma ótima opção é o Jardim do Baobá.

O Jardim do Baobá tem píer flutuante e mesa gigante de piquenique. Outra coisa legal são os passeios de barquinho com os Baobarcos, barqueiros que se juntaram pra oferecer esse serviço aos visitantes.

Um pouco mais longe, tem também o Jardim Botânico do Recife, localizado na BR 232, no Curado, Zona Oeste. Quem for mais aventureiro e quiser ir além do piquenique, pode fazer uma das duas trilhas do local: a autoguiada (calçada) ou a guiada (interior da mata). Na trilha autoguiada, não há presença de monitor e o visitante tem a liberdade de caminhar seguindo os pontos de paradas marcados no chão. Todo o caminho conta com placas informativas, então não precisa ter medo de se perder.

Já na trilha guiada, os visitantes são acompanhados por um monitor. Realizada de terça a sexta, em dois grupos pela manhã e um à tarde, o passeio é feito mediante agendamento pelos telefones (081) 3355-0000 e (081) 3355-0002.

Nos dois lugares, a vibe é ir pra fazer um piquenique, dar um passeio de bike, fazer trilha, ficar deitado na grama. E ah, não esquece o repelente. 🐜

📌 Jardim do Baobá

📍 Rua Me. Loiola, 2 | Graças

📌 Jardim Botânico do Recife

📍 Rodovia BR 232, s/n | Curado

⏰ De terça à domingo, das 9h às 15h30

Barzinhos do Largo de Santa Cruz

Bem no centro do Recife, o Largo de Santa Cruz é uma opção super bacana pra sair à noite na cidade. Por lá tem vários barzinhos como o Cabaret Bar e Comedoria e a Cachaçaria do Largo. Ali do lado também fica o Edifício Texas, espaço que abriga no térreo um bar/café e sempre tem programação cultural .

Outro lugar charmosinho do largo é o Lisbela e Prisioneiros Bar, que tem esse nome em homenagem ao filme Lisbela e o Prisioneiro, que teve algumas cenas gravadas ali.

O largo costumava ser mais animado: antigamente também rolava a Terça do Vinil. Agora, os agitos de terça são na Galeria Joana D’arc, no Pina, Zona Sul do Recife, e o largo fica mais tranquilo durante a semana.

📍 Largo de Santa Cruz, Boa Vista

Rua da Moeda

A Rua da Moeda é um dos espaços mais movimentados do Recife Antigo. Por lá, uma galera se junta da hora do happy hour até a madrugada. Muito frequentado por quem trabalha no Antigo e dá aquela esticadinha e também por um pessoal mais novo.

O bom da Rua da Moeda é que quase todos os dias os barzinhos têm música ao vivo, de rockzinho a MPB. Outra coisa massa é que dá pra ficar por lá na rua mesmo, sem consumir em nenhum lugar, e ficar filando a música dos bares e bebendo uma Catuaba no precinho. 😜

📍 Rua da Moeda, Bairro do Recife

Espaço OVNI

O Espaço OVNI é um barzinho bem massa localizado próximo a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), geralmente é cheio durante as aulas mesmo, quando os estudantes emendam uma cervejinha.

O bar é pequeno, cheio das artes nas paredes e fica na Estrada dos Pintos (do lado da UFRPE). Funciona de segunda a quinta, das 15h às 23h, e nas sextas, das 15h até a hora que a galera desanimar.

De quando em quando tem shows de artistas locais, dj’s, comida vegana, clone de caipirinha por 5 arôs… Também tem o bom e velho litrão por 7 pilas. Se você tá a fim de curtir um som louco e tomar aquela gelada durante a semana, o OVNI é o melhor lugar.

📌 Espaço OVNI

📍 Estr. dos Pintos, 3, Sítio dos Pintos, Recife

📞 (081) 99611-3383

Sovaj Veg Bar

O Sovaj (que significa “do mato” em idioma crioulo haitiano) brotou no coração do Recife em janeiro de 2018, quando foi inaugurado. O diferencial do bar é ter um cardápio 100% vegano, raridade nas bandas do Recife.

Ele fica localizado ali do ladinho da Faculdade de Direito do Recife, na frente do Parque Treze de Maio (Rua Princesa Isabel, 207). Por lá, a dica é também encher o bucho: o preço dos petiscos são superamigáveis e universitários. Pastéis fritos, recheados de soja apimentada e empanados no açúcar, são de encher os olhos e custam R$ 7 a porção.

📌 Sovaj Veg Bar

📍 Rua Princesa Isabel, 207, Boa Vista, Recife

📞 (081) 99173-5584