Dessa vez, a vitória foi ainda mais gostosa e o próximo jogo da Seleção Brasileira é às 15h da sexta-feira (6). Pensando em quem vai emendar a torcida com a happy hour, o PorAqui bolou esta lista com 15 lugares para você assistir ao jogo na Região Metropolitana do Recife.

São bares e boates no Recife, em Olinda, no Jaboatão dos Guararapes e em Aldeia. E já vamos adiantando: um mói de lugar tem entrada gratuita! ⚽🍻

Mr. Hoppy

O Mr. Hoppy preparou mais uma edição da sua Arena da Copa. As duas unidades do bar, em Boa Viagem e nas Graças, estarão abertas desde às 11h para a transmissão do jogo Uruguai x França. A estrutura dos espaços conta com telão de led de 4 metros e tv’s auxiliares.

A entrada é gratuita e tem promoção de cerveja: por R$ 15 você adquire a caneca exclusiva do Mr. Hoppy, paga o preço do copo pequeno (300ml) e ganha 150ml de cerveja grátis. Após os jogos, a festa vai contar com discotecagem de vinil.

📌 Mr. Hoppy na Copa

💰 Entrada gratuita

📍 Mr. Hoppy Graças, Av. Rui Barbosa, 815

📞 (081) 3132-8080

📍 Mr. Hoppy Boa Viagem, R. Maria Carolina, 331

📞 (081) 3132-8080

Barchef Mercado Gourmet

O Barchef Casa Forte abre o casarão a partir das 11h para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. A programação tem início com com Uruguai x França. Às 15h, é hora de Brasil x Bélgica. As transmissões serão feitas nos espaços Brasse, Italian e Vinoteca gratuitamente e no Beergarden por uma taxa de R$20.

Todos os espaços estarão equipados com telões, a cozinha e bar estarão funcionando normalmente. Após o jogo, o pub estará com diversos DJs para animar a noite, entre eles Marcela Nunes, Damata e Elias Cabuzz.

📌 Barchef Mercado Gourmet

📍 Rua Marquês de Tamandaré, 59, Poço da Panela

📞 (081) 3204-8500

💰 Ingressos R$ 20 para o Beergarden

Arena Babylon

Chopp verde e amarelo por R$ 6 é apenas uma das formas de incentivar o torcedor na Arena Babylon, montada no Garage Food Trucks. A cada gol da seleção, rola uma rodada de chopp para quem estiver com a camisa da Torcida Babylon, que custa R$ 35 e está à venda no contêiner da Breja Mais. O litrão de chopp sai a R$ 15.

📌 Arena Babylon

📍 Garage Food Trucks – Rua Padre Silvino Guedes, 65, Espinheiro, Recife/PE

📞 (081) 99451-5189

💰Entrada gratuita

Arena Balança Rolha O Manhattan Café Theatro vai se transformar nesta sexta-feira (6), na Arena Balança Rolha, com uma estrutura completa e interativa, além do show de Santa Clara, Safadão Cover e Escola de Samba Balança Rolha, escalados para agitar os torcedores após os jogos. Os ingressos custam R$ 60 e podem ser adquiridos antecipadamente no Manhattan. 📌 Arena Balança Rolha

📍 Manhattan Café Theatro, Ru Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

📞 (081) 3325-3372

💰 Ingresso R$ 60

Bud Basement

Dando sequência à programação do Bud Basemen t no Recife, nesta sexta (6) é a vez da festa O Bonde, com MC Delano, Superbanda e os DJs Pedro Sampaio (RJ) e Korossy. O evento começa às 14h e vai contar com open bar de cerveja Budweiser. Os ingressos custam R$ 120 e podem ser adquiridos antecipadamente no site

📌 O Bonde no Bud Basement

📍 Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 121, Imbiribeira

📞 (81) 3081-8130

💰 Ingressos R$120 open bar (à venda no site Eventbrite, nas lojas Chilli Beans e VitabrasilNet)

Clube das Pás

O Clube das Pás preparou uma verdadeira arena na sua sede para a transmissão da partida desta sexta (6). A festa acontece na sede do clube a partir das 14h e após o jogo os torcedores poderão aproveitar os shows da Orquestra das Pás e da Banda Black Night.

📌 Pás na Copa Rumo ao Hexa

📍Clube das Pás, na Rua Odorico Mendes, nº 263 – Campo Grande, Recife

📞 (81) 3242-7522

💰 Ingressos R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)

Arena Madeiron

A festa no Madeiron começa às 13h e conta com clone de cerveja até as 15h. A atração musical pós jogo fica por conta do pernambucano Amauri Nascimento, cujo repertório contará com músicas latinas e pernambucanas, além de sucessos autorais, como Flor de Maracujá e Miragem Tropical. O couvert artístico custa R$ 10.

📌 Arena Madeiron

📍 Madeiron (Rua Estado de Israel, 44, Ilha do Leite, Recife)

📞 (081) 98584-6268

💰 Couvert Artístico: R$ 10

Marcolino Tap House

O Marcolino Tap House, self service de chopp localizado em Setúbal, Zona Sul do Recife, estará de portas abertas a partir das 14h. A entrada no local é gratuita e ainda vão rolar várias promoções: sorteio de brindes da Debron, promoção de chopp Lager Debron por R$ 5 (300ml), rodadas de caldinho de feijão e de shots de drink por conta da casa. Tudo isso com direito a banda após o jogo.

📌 Marcolino Tap House

📍 R. Cap. Zuzinha, 136, Setúbal

📞 (081) 3034-9533

💰 Entrada gratuita

Copa no Mafuá

O Mafuá do Januário segue sua programação de Copa nesta sexta (6). O esquema será open bar, com direito a caipirinha e chopp Ekaut Munich Helles e Ipa, além de um cardápio exclusivo de petiscos de boteco. A festa acontece das 14h até as 18h. Os ingressos já estão à venda no site da Sympla por R$ 100.

📌 Copa no Mafuá

📍 Mafuá do Januário, Rua Capitão Zuzinha, 136, Setúbal

📞 (081) 3462-5652

💰 Ingressos R$ 100 no site da Sympla

Universitários Food Park

O food park que fica na Rua Abatiá, 65, vai exibir a partida desta sexta-feira (6) em um telão e abre as portas a partir das 14h. Para animar a torcida, vai ter clone de chopp a R$ 7,99 e de caipirinha a R$ 10.

📌 Universitários Food Park

📍 Rua Abatiá, 65, Várzea, Recife – PE

💰 Acesso gratuito

Jaboatão dos Guararapes

O Biriteiro Botequim

O bar estará aberto em todos os jogos do Brasil e ainda preparou promoções especiais. Durante as duas horas de partida, a caipirinha será grátis para as mulheres e haverá sorteio de uma camisa oficial da Seleção Canarinha para as mesas que apresentarem consumação a partir de R$ 50. Depois do jogo, apresentação do grupo Malandriá, Cleyton Sant´ana, Sertadose, Bijú Albuquerque e Dj Felipe

📌 O Biriteiro Botequim

📍 Av. Bernardo Vieira de Melo, 6350, Candeias, Jaboatão/PE

📞 (081) 3203-9908

💰 Acesso gratuito

Du Maranhão

O restaurante, além de ter uma das melhores vistas da praia de Candeias, ainda vai disponibilizar um super telão de led. Para quem gosta de whiskey, na compra de um da marca Teachers no valor de R$ 79,60, de cortesia, a mesa leva o petisco Camarão Camarada.

📌 Du Maranhão

📍 Av. Bernardo Vieira de Melo, 4993, Candeias, Jaboatão/PE

📞 (081) 3469-2559

💰 Acesso gratuito

Olinda

Olinda na Copa

No Clube Vassourinhas de Olinda, a programação começa já a partir das 10h30, com a transmissão do jogo Uruguai x França, e logo na sequência uma roda de samba com o grupo Choramparo. Às 15h, é a hora do grande momento, o jogo Brasil. Pra fechar, após o jogo do Brasil, o DJ Igor Marques assume o palco. No local, venda de bebidas diversas e comidas regionais. 📌 Olinda na Copa

📍 Clube Vassourinhas de Olinda, Amparo

📞 (081) 99108-7214

💰 Ingressos antecipados R$ 10 no sympla

Aldeia

Jardim Secreto Palatino Mall

O Jardim Secreto do Palatino Open Mall (km 5) montou a Arena Beer Garden, com chope e cervejas artesanais, caldinhos, grelhados, burgueres e sanduíches. O local, onde funcionam restaurantes, café e cervejaria, estará aberto a partir das 11h, para almoço, e durante o jogo servirá clone de caipirinha e caipirosca de Absolut. Logo após a partida, a música sertaneja fica por conta de Marta Santana e Swamy Matos.

📌 Jardim Secreto do Palatino Open Mall

📍 Estrada de Aldeia, km 5

📞 (081) 98639-0653 e (081) 98894-7987

💰 Entrada gratuita



Aldeia Boulevard

O Aldeia Boulevard, no km 9,8, também montou uma estrutura com televisões para transmitir os jogos do Brasil com o conforto e a segurança da Praça de Alimentação, onde funcionam, sempre a partir das 11h, lojas de sorvetes, crepes, coxinhas, pastéis, saladas, comida japonesa e comida regional.

📌 Aldeia Boulevard

📍 Estrada de Aldeia, km 9,8

📞 (081) 3459-3424

💰 Entrada gratuita

Coisas do Rancho

O Coisas do Rancho, km 9,5 (em frente ao Zé do Mé), vai aproveitar a transmissão do jogo desta sexta para lançar cardápio novo. Entre as novidades, os risotos Rango Bom (carne seca e queijo coalho) e Cabra metido (abacaxi com provolone) e os cachorros quentes Cambito (linguiça defumada com queijo e massa de pão, molho agridoce e tomate gratinado no forno) e Cabueta (linguiça defumada empanada e frita, vinagrete, torrada, batata palha e molho), além das sobremesas Flor do Mamulengo (abacaxi flambado, sorvete de creme e calda de caramelo salgado) e Banana Empanada (com queijo coalho assado, canela, açúcar e mel de engenho).

📌 Coisas do Rancho

📍 Estrada de Aldeia, km 9,5

📞 (081) 99785-0018

💰 Entrada gratuita