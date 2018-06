Severina Paraíso da Silva (1914-1993) foi uma das grandes responsáveis pela sobrevivência das heranças religiosas da Nação Xambá. Mãe Biu do Portão do Gelo, como era conhecida por todas e todos, foi iniciada pelo babalorixá Artur Rosendo e Maria Oyá e se tornou a mais respeitada e inesquecível personalidade do terreiro.

Em homenagem ao aniversário da matriarca, a Comunidade Xambá, localizada no Quilombo do Portão do Gelo, em Olinda, está preparada para realizar a 53ª edição da tradicional festa popularmente conhecida como o Coco de Mãe Biu. A festividade será realizada nesta sexta-feira (29), a partir das 10h, no próprio quilombo.

Com a proposta de celebrar o nascimento de Mãe Biu, a tradicional festa na comunidade é aberta ao público e, desde o ano de 2014, ocasião do centenário da matriarca, conta com uma Calunga (elemento sagrado no Candomblé) em sua homenagem que todo ano desfila para o público presente.

Coco de Mãe Biu (Coco da Xambá)

📍Quilombo Urbano do Portão do Gelo, Nação Xambá/Olinda

📅 29 de junho

⏰ 10h às 20h

📞 (081) 99701.6519

Acesso livre