Sabe o que aquelas matrioskas da Rússia e as carrancas de Petrolina têm em comum? Isso mesmo. São souvenir.

Palavra francesa que significa “memória”, em bom e velho português souvenir é aquela lembrancinha característica que compramos em determinados lugares quando viajamos.

Quem circula pelo Centro do Recife certamente deve ter observado ou até duvidado de um tipo de souvenir que, embora possa ser encontrado em outros poucos locais, aguça a curiosidade e caracteriza o tipo de artesanato comercializado na Conde da Boa Vista.

É o nome gravado no arroz. Um trabalho feito por artesões que utilizam uma forma minuciosa de escrever e desenhar artisticamente sobre o grão.

O arroz era o símbolo da fartura na China antiga e ,não por acaso, é atirado até hoje sobre os recém-casados. Em diversas culturas, o grão, além de ser cultivado para a alimentação, representa os desejos e votos de prosperidade.

Para artesãos do Recife, o arroz como arte contribui com o sustento da casa e o sucesso do trabalho, fazendo com que o adereço seja um dos mais procurados em feiras, exposições e nas calçadas do Centro.

Uma técnica sobre segredo

De origem oriental, a técnica de escrever no grão de arroz é desenvolvida há muito tempo. No Recife, no entanto, ela atrai os olhares desconfiados da população.

Nomes próprios e desenhos são gravados no arroz que, após receber o tratamento adequado com produtos para a conservação, são colocados em pequenos vidros, transformando-se em pingentes.

Todo artesanato é um item exclusivo e, partindo desse pensamento, os artesãos que fabricam o acessório com arroz não pretendem ensinar o método nem esperam que a produção se popularize. Um dos profissionais que trabalham com a arte no Recife é o artesão Alex de Farias, de 28 anos.

“Aprendi a técnica com meu pai, que por sua vez aprendeu com um chinês. Trabalho com essa arte há 7 anos e preferimos não difundir o conhecimento para que se mantenha valorizada e preservada”, diz ele ao canal Coração da Cidade.

Alex expõe seus trabalhos em shoppings, pontos turísticos, na Feira do Bom Jesus, no Recife Antigo e através do perfil Mestre do Arroz, no Instagram, onde recebe encomendas.

“Todo mundo aprecia esse trabalho pela minuciosidade e originalidade, pois cada pingente é único”, completa.

Na Conde da Boa Vista, mesmo quando não se vende bem, ainda se vende muito

E foi de forma autônoma que Valdeir dos Santos, 35, aprendeu a escrever sobre o grão de arroz.

“Ninguém nunca me ensinou. Aprendi metendo a cara e pesquisando. Procurei saber onde vendiam os materiais e pronto. No começo demorei a acertar a técnica, mas continuei insistindo até conseguir”, diz ele.

Conhecido por Val, um dos hippies da Conde da Boa Vista, o artista optou por expor seu trabalho nas calçadas do Centro após perceber que o fluxo de pessoas traria mais lucro para o negócio.

“Quando eu vim para o Recife, vi que aqui era o melhor lugar para demonstrar meu trabalho. Passa muita gente, é muito rotativo”, explica.

Natural de Maceió, Val trabalha com artesanato há quase uma década. Foi após a falência de um antigo hotel em que era funcionário que ele seguiu em frente e mudou para a Capital Pernambucana.

“Vi que aqui eu poderia vender mais do que em Maceió. Na Boa Vista, no dia que eu vender ruim ainda vendo muito. Tem dia que tiro R$ 50, mas tem dia que vendo R$ 200”, revela.

Da desconfiança ao deslumbre

A placa no chão chama atenção de quem passa, mas também gera desconfiança sobre a possibilidade real de alguém escrever sobre um grão de arroz, que pode medir 5 milímetros.

“Tem gente que acha que é mentira, daí eu não discuto. Apenas faço o trabalho e todo mundo fica espantado com o resultado”, diz Val.

Para alcançar o resultado, é preciso muita concentração e habilidade. Durante o processo é possível observar a leveza e a rapidez com que a caneta utilizada toca a superfície mínima do arroz, transformando o simples grão em obra de arte.

“As pessoas têm preconceitos com os hippies aqui da Conde, acham que vivemos bêbados e tal. Pelo menos eu não sou assim. Tenho que me manter concentrado, com a coordenação motora firme para conseguir fazer o trabalho”, desabafa Val.

Já para Alex, essa desconfiança inicial é totalmente natural. “Não é todo mundo que conhece, então muitos ficam bem impressionados quando veem pela primeira vez, mas sempre é muito legal e satisfatório poder fazer um trabalho que é admirado”.

A tradição milenar chinesa transformada em souvenir é o ponto alto do catálogo desses artistas. Mais do que lucro, o resultado dessa habilidade é sempre o reconhecimento e admiração tanto para os que expõem seu trabalho em feiras e eventos quanto para os que fazem das calçadas da Boa Vista o seu mostruário particular.

Por Manuel Borges

Por Manuel Borges

